Коронавирус в Томске: +114 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 024 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 17 июля 2021 года, в Томской области выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 526 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 024 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,3. В коечном фонде свободно 23,6% мест. Охват тестированием томичей составляет 202,5.

За последние сутки в стране выявлено 25 704 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончались, 21 932 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 907 999 человек, 146 868 скончались, 5 300 908 выздоровели.