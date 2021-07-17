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Общество17 июля 2021 10:04

Не проехать, не пройти: сегодня в Томске перекроют ж/д переезд

Остановка движения вызвана плановым ремонтом путей
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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железнодорожный переезд, популярный у автомобилистов, перекроют сегодня вечером для проведения ремонта. Фото: сайт администрации Томска.

железнодорожный переезд, популярный у автомобилистов, перекроют сегодня вечером для проведения ремонта. Фото: сайт администрации Томска.

Сегодня, в субботу, 17 июля, с 22 часов до 15 часов завтрашнего дня будет перекрыто движение транспорта через ж/д переезд на ул. Ракетной на участке от ул. 1-ой Новодеповской до Мичурина, сообщает пресс-служба мэрии.

- Временная приостановка связана с тем, что ремонтные бригады РЖД заменят рельсовый настил на асфальтовый, а также заасфальтируют проезжую часть рядом с переездом, - отметили специалисты.

В мэрии рекомендовали автомобилистам заранее планировать свои маршруты и корректировать их, выбирая для проезда другие пути.