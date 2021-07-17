Томский оперштаб и Росавиация провели 17 июля в Богашево экстренное заседание

Губернатор Томской области и глава Росавиации провели сегодня утром экстренное заседание оперштаба в аэропорту "Томск". Фото предоставлено администрацией Томской области.

В томском аэропорту «Богашево» региональный оперштаб сегодня, 17 июля, заслушал информацию начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслава Федорова и заместителя губернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова о проведенной поисково-спасательной операции и действиях региональных служб. Заседание в связи с ЧП из-за аварийной посадки самолета Ан-28 в Бакчарском районе 16 июля провели губернатор Сергей Жвачкин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Об этом сегодня, 17 июля, сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Глава Росавиации положительно оценил работу всех ведомств. Но федеральному агентству предстоит еще разбираться с причинами аварии, а следственным органам и прокуратуре - дать происшествию правовую оценку», - отметили в обладминистрации.