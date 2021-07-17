Десять тысяч прививок от COVID-19 за 100 дней поставили томичам в МСЧ-2

Галина Попова, жительница Томска, оказалась 10-тысячной пациенткой центра вакцинации при МСЧ-2. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

За 100 дней с момента открытия специализированного центра вакцинации медсанчасти №2 его сотрудники привили 10 тыс. томичей от коронавирусной инфекции. В пунктах этого медицинского учреждения каждый день получают прививки в среднем 200-400 томичей (это больше, чем в апреле). Данную информацию озвучил Владимир Масунов, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе МСЧ-2.

- Сто дней назад у нас открылся центр вакцинации… Действуют четыре процедурных кабинета на Иркутском тракте, 156 и один - на ул. Репина, 12. Десять тыс. томичей за это время вакцинированы первым и вторым компонентом препарата, – в частности, сказал он.

В первые дни работы центра прививки ежедневно ставили 60-70 человек. Сейчас, уточнил Владимир Масунов, в двух пунктах вакцинируются 200-400 томичей, независимо от их местожительства.

- Мы готовы ставить и больше: высвободили кабинеты, можем, в зависимости от роста числа пациентов, увеличить количество медперсонала, который ведет осмотр перед вакцинацией, – подчеркнул замглавврача МСЧ-2.

Сейчас в МСЧ-2 есть "КовиВак" и "Спутник V", так что жители могут выбрать вакцину.

Добавим, что «юбилейной» 10-тысячной пациенткой центра вакцинации стала пенсионерка Галина Попова.

Отметим, вакцинироваться в МСЧ-2 можно как по записи, так и в порядке живой очереди с 10 до 18 часов ежедневно. Запись по телефонам 903-310 и 644-233.