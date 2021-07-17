Погода в Томске и области 17 июля 2021: ветер до 17 м/с, дождь, прохладно

Сейчас +14, пасмурно и довольно прохладно. Сегодня днем синоптики прогнозируют дождь, столбики термометров дойдут до отметки +21. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура +19, +21°С.

На территории региона также прогнозируется облачная погода. Небольшой дождь, местами умеренный, грозы; при грозах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +17, +22, местами до +12°С.

В воскресенье синоптики также обещают нам осадки – они пройдут и в Томске, и по области. Температура ночью будет в пределах +10, +12, днем не превысит +20, +22 градусов.