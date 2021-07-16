Аэропорт «Томск» отменил несколько рейсов 17 июля, которые должны были выполняться авиакомпанией «СиЛА»

Самолетом компании "СиЛА" томичи должны были улететь сегодня, 17 июля, на север области. Однако аэропорт отменил эти рейсы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сегодняшние рейсы из Томска в Новосибирск, Барнаул и Белокуриху (как и в обратном направлении) на самолете "Ан-28" авиакомпании "СиЛА" отменены. Об этом журналистам «КП-Томск» сообщили в местном аэропорту.

Мы уже сообщали о том, что пассажирский самолет "Ан-28" данной авиакомпании, вылетевший в пятницу из Кедрового в Томск, пропал с радаров вечером 16 июля. Он совершил жесткую посадку. На борту находилось 18 человек, включая четверых детей. Пассажиры и экипаж воздушного судна живы, они доставлены в Томск вертолетом и микроавтобусом.

После произошедшего ЧП томский аэропорт сообщил об отмене рейсов из Томска в Новый Васюган и Каргасок 16 июля, которые выполняются самолетами "Ан-28" авиакомпании "СиЛА". Гражданам пришлось вернуть приобретенные билеты в кассы аэропорта.