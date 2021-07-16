Региональное МЧС: 12 пассажиров "Ан-28" на вертолете уже доставлены в Томск, 6 человек добираются автобусом

Двенадцать пассажиров "Ан-28" вертолет доставил в Корнилово, 6 человек добираются в город автобусом. Фото ГУ МЧС России по Томской области.

12 пассажиров "Ан-28", который пропал в пятницу вечером с радаров в небе над Томской областью, доставлены в с. Корнилово вертолетом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Ранее мы сообщали, что пассажирский самолет "Ан-28", выполнявший рейс по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров сегодня вечером. Он совершил жесткую посадку. На борту, по уточненным данным, находились 18 человек, из которых четверо - дети. Пассажиры и члены экипажа живы. В ГУ МЧС сообщили, что 12 человек улетели в Томск на вертолете, 6 уехали на автобусе.

Пассажиров вертолета сейчас осматривают медики, кому будет нужна медпомощь, госпитализируют в ОКБ.