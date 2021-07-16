Обошлось без жертв: пассажиров и экипаж упавшего самолета Ан-28 доставят в Томск

Фото с места события предоставлены ГУ МЧС России по Томской области

Вид на место падения с высоты полета вертолета

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, пассажиры и экипаж Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе, тяжело не пострадали.

Посреди болот вверх шасси

Портал администрации региона информирует о том, что пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация», выполнявшего рейс «Кедровый – Томск», обнаружили вертолеты спасателей. Медики на месте падения воздушного судна зафиксировали в основном ушибы и ссадины.

Удивительно, что не было жертв

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы». Глава региона отметил, что все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Те, кому точно не понадобится медицинская помощь, будут доставлены домой.