Круглый юбилей: Томский областной перинатальный центр отмечает свой десятый день рождения

С появлением Томского областного перинатального центра младенческая смертность в регионе значительно уменьшилась Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации региона, за 10 лет в стенах Томского областного перинатального центра родились 30 374 малыша: 15 640 мальчиков и 14 734 девочки. Здесь появились на свет 978 двоен и 27 троен и даже одна четверня! Портал приводит интересные факты из жизни медучреждения. Самый маленький ребенок, весом 490 граммов, родился в 2011 году. А вот самый крупный малыш (весом 6 490 граммов) появился на свет в 2021 году.

По словам заместителя губернатора Томской области по социальной политике Алены Левко, перинатальный центр обладает исключительными возможностями и технологиями. Цифры статистики говорят сами за себя: выживаемость новорожденных с 50 % – на момент открытия центра – увеличилась до 90 %.

Интернет-портал администрации региона подчеркивает, что в центре работают более 500 сотрудников, в том числе 110 врачей, 17 из них – кандидаты медицинских наук. 42 специалиста имеют высшую квалификационную категорию.