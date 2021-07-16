Пропавший самолет Ан-28 совершил жесткую посадку

Пропавший с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 обнаружен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавший с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 обнаружен. Воздушное судно, на борту которого находились 17 человек, совершило жесткую посадку, есть выжившие, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

Как мы сообщали ранее, самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация», совершавший внутрирегиональный рейс по маршруту «Кедровый – Томск», перестал выходить на связь, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28. На поиск пропавшего самолета направлены два вертолета Ми-8. Предполагается, что на борту самолета находятся 17 человек, включая трех членов экипажа и четырех детей, - сообщили в администрации Томской области.

По данным сайта russianplanes.net самолет Ан-28 находится в эксплуатации авиакомпании «Сила» с 2014 года. Первый полет он совершил 31 год и 3 месяца назад. Он летал в «Аэрофлоте», «Авиалиниях Кыргыстана», авиакомпаниях «Регион Авиа» и «Арктика».