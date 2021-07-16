Сегодня в Томской области пропал с радаров пассажирский самолет АН-28

В Томской области сегодня исчез легкий пассажирский самолет

Сегодня утром в Томской области с радаров диспетчеров пропал пассажирский самолет АН-28, принадлежащий компании «Сибирская легкая авиация» об этом сообщают информационные агентства и МЧС. Судно выполняло рейс «Кедровый – Томск». По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, из них три члена экипажа и четверо детей.

Сообщается, что последний сеанс связи был в 12:00, после этого времени пилоты не выходят на связь. По предварительной информации, на борту сработал аварийный маяк. Его сигнал указывает на то, что самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области. Борт МИ-8 вылетел на поиски.

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28 возглавил губернатор региона Сергей Жвачкин.