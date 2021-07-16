В Томске проходят ежедневные проверки режима «повышенной готовности»

На территории Томска проверка масочного режима проходит ежедневно. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, за прошедшие сутки в районах областного центра проинспектировано более 60 магазинов на предмет соблюдения масочного режима и других ограничений периода пандемии нового коронавируса.

Как информирует сайт администрации областного центра, в рамках рейдов, которые проходят каждый день, сотрудники районных администраций совместно с представителями полиции ведут разъяснительную работу с посетителями магазинов, предпринимателями и продавцами. Они рассказывают о правилах работы во время режима «повышенная готовность», о необходимости соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию рук и внешних поверхностей оборудования в торговых заведениях.

Сообщается, что в четверг рейды в Ленинском районе прошли в 18 магазинах шаговой доступности, в Октябрьском районе проверили 10 объектов потребительского рынка. Еще 16 магазинов проинспектировали в Кировском районе, в Советском – 20 объектов. Нарушений масочного режима не выявлено.

Пресс-служба напоминает, что согласно распоряжению администрации Томской области, до 1 октября на территории региона сохраняется режим «повышенная готовность». Томские организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, предприниматели обязаны требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.