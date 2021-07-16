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Общество16 июля 2021 13:22

Десятки тысяч жителей Томской области получают деньги от государства на оплату ЖКУ

Ежегодные расходы бюджетов на эти цели достигают 3,4 млрд рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Власть поддерживает малоимущих рублем на ЖКУ

Власть поддерживает малоимущих рублем на ЖКУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, ежегодные расходы регионального и федерального бюджета на предоставление социальной поддержки на оплату ЖКУ достигают 3,4 млрд рублей.

По словам начальника департамента социальной защиты населения области Марины Киняйкиной, в регионе ежемесячные выплаты на оплату ЖКУ предоставляются от соцзащиты разным категориям граждан: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, многодетным семьям, реабилитированным, чернобыльцам и другим льготникам. Размер выплат зависит от многих параметров и рассчитывается индивидуально.

Как информирует интернет-портал администрации региона, для оформления социальных выплат томичи могут обратиться по предварительной записи в Центр соцподдержки населения по оплате жилого помещения и комуслуг, а жители Томской области – в Центры социальной поддержки населения по месту жительства.