В Томском районе за нарушения остановлена деятельность досугового комплекса с гостиницой

Вот так здесь отдыхали раньше... Фото: страница комплекса «Kazanka Holiday» ВКонтакте

Как проинформировал сайт прокуратуры региона, сотрудники прокуратуры Томского района провели проверку по коллективному обращению граждан о нарушении их прав в результате деятельности гостинично-досугового комплекса «Kazanka Holiday», расположенного в окрестностях д. Казанка Томского района.

Пресс-служба сообщает, проверкой установлено, что земельный участок, на котором расположен гостинично-досуговый комплекс, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства и подобных целей. Однако фактически собственник земельного участка осуществляет на нем деятельность по предоставлению гостиничных услуг, он сдавал в аренду банкетный зал для проведения любых массовых мероприятий. Как особо отмечает сайт правоохранительного ведомства, за нарушение тишины и покоя граждан собственник объектов неоднократно привлекался к административной ответственности.

Все это послужило основанием для обращения прокурора Томского района в суд с иском о прекращении использования жилого здания, пристройки к нежилому зданию и земельного участка для организации гостинично-досугового комплекса. И вот результат. Решением Томского районного суда требования прокурора удовлетворены. Собственнику объектов запрещено предоставлять их в пользование посторонним лицам для организации работы гостинично-досугового комплекса. Решение суда уже вступило в законную силу.