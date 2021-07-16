Коронавирус в Томске: +105 новых случаев заражения

Число новых заболевших ковидом за сутки в Томской области продолжает увеличиваться! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 июля 2021 года, в Томской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 412 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 005 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,75. В коечном фонде свободно 23,7% мест. Охват тестированием томичей составляет 201,6.

За последние сутки в стране выявлено 25 704 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончались, 21 932 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 907 999 человек, 146 868 скончались, 5 300 908 выздоровели.