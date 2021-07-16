Вчера в Шегарском районе Томской области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком

Вчера отечественный автомобиль в Шегарском районе протаранил прицеп. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает сайт УМВД России по Томской области, 15 июля около 02 часов 15 минут в Шегарском районе, на 59 километре автомобильной дороги Томск – Каргала - Колпашево, произошло ДТП.

Пресс-служба правоохранительного ведомства уточняет, что 29-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, по предварительной информации, при проезде нерегулируемого перекрестка, не предоставила преимущество в движении автомобилю КамАЗ с прицепом, произошло столкновение.

Также в информации сообщается о том, что от удара заднюю ось груженного прицепа оторвало. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ получила травмы. Ее пассажир, трехлетний мальчик перевозился в автокресле, поэтому серьезных травм не получил. Ребенку была оказана разовая медицинская помощь. В отношении женщины-водителя составлен административный материал. Обстоятельства произошедшего выясняются.