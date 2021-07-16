На проверочной закупке попалась незадачливая томичка – сбытчица опасных веществ

По версии следствия, 28-летняя томичка весной купила у неизвестного нарковещество, которое "продала" участнику розыскной спецоперации. В итоге у женщины нет денег и, возможно, не будет свободы. Сейчас она ожидает суда под домашним арестом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратурой Советского района Томска утверждено обвинение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы областного центра: она обвиняется в преступлении по ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает облпрокуратура.

- По версии следствия, в мае 2021 года женщина приобрела у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 0,23 грамма, которое в дальнейшем продала гражданину, принимавшему участие в качестве покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отмечают: в ходе следствия обвиняемая была задержана и помещена под домашний арест.

Добавим, что статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.