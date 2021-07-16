Родителям на заметку: за неделю в Томской области клещи покусали 81 ребенка

Свыше 3 тыс. детей уже пострадали от укусов клещей в этом эпидсезоне в Томской области. А между тем, впереди еще половина июля, август и сентябрь, когда нападения паукообразных более чем вероятны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 по 15 июля в Томской области зарегистрировано 618 обращений жителей по поводу присасывания клещей (в их числе 81 ребенок). Больше всего пострадавших в Томске - 423, из них 59 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 16 063 человека по поводу присасывания клещей, в том числе 3 389 детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области.

- Продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита. За неделю привито 189 человек, в том числе 162 ребенка. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 47 495 человек, из них 20 600 детей, - отмечают в ведомстве.

Санврачи напоминают, что пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики: в Томске это межвузовская поликлиника (Киевская, 74, тел. 55-71-37), детская больница №1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), поликлиника №4 (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54), жителям области - в приемный покой районных больниц.