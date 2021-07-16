В департаменте финансов Томска будет новый руководитель

Заммэра - начальник департамента финансов Ирина Ярцева построила карьеру в рамках одной структуры. Сегодня коллеги попрощались с ней в связи с ее переездом на жительство в другой регион. Фото: сайт администрации Томска.

Сегодня, 16 июля, в администрации Томска тепло попрощались с Ириной Ярцевой, заммэра – начальником департамента финансов. Как сообщает пресс-служба мэрии, она увольняется по собственному желанию в связи с переездом в другой регион.

Из имеющейся справочной информации известно, что Ирина Юрьевна в 1996 году окончила ТГУ по специальности «экономическая теория» и была принята в финансовое управление мэрии на должность ведущего экономиста бюджетного отдела. Карьерный рост привел ее в 2008 году к должности замначальника департамента финансов, в сентябре 2009 года - начальника этого департамента. С декабря 2017 Ярцева – заммэра – начальник департамента финансов. Кандидат экономических наук.

Исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер вручил Ирине Ярцевой грамоту за большой вклад в социально-экономическое развитие города, укрепление его бюджетно-финансовой системы.

- Именно сейчас мы должны были бы не провожать, а чествовать вас с юбилеем – в нынешнем году исполняется ровно 25 лет, как вы начали работать в администрации. Столь опытного, умного руководителя и специалиста в области городских финансов трудно найти. И не только в Томске, но и по всей стране. Хочу от лица коллег сердечно поблагодарить вас за труд, за хорошо отлаженный механизм городских финансов, за профессиональный, дружный коллектив департамента, - в частности, сказал Михаил Ратнер.