В Колпашевском районе Томской области строят объекты ИЖС и развивают фермерство

На животноводческих фермах в Колпашевском районе предприниматели выращивают КРС, занимаются переработкой мяса и молока. Фото пресс-службы АТО.

По мнению специалистов регионального департамента по социально-экономическому развитию села, на днях посетивших Колпашевский район и побывавших на объектах строительства, в фермерских хозяйствах и перерабатывающих кооперативах, работа на местах проделана большая. Для дальнейшей реализации проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» местной администрации необходимо вести поиск инвесторов.

Из сообщения пресс-службы администрации Томской области следует, что в с. Чажемто рабочая группа ознакомилась с новым микрорайоном компактной застройки «Юбилейный». По программе комплексного развития сельских территорий в этом году здесь подведут коммуникации к 66 строящимся индивидуальным жилым домам. Проект строительства инженерной инфраструктуры общей стоимостью 59,582 млн рублей рассчитан на 2019 – 2021 гг. Специалисты побывали в хозяйствах Марины Королевой – грантополучателя 2018 года по программе «Начинающий фермер» - и Всеволода Синицына, который занимается разведением КРС мясного направления.

В с. Тогур представители областной власти посетили сельхозкооператив «Селянин» по переработке мяса. Здесь ведется реконструкция цеха: приобретено и смонтировано оборудование для мясопереработки, печи, холодильные камеры. В Мараксе специалисты оценили работу фермера Ивана Берилова – грантополучателя 2018 года по программе «Семейная ферма». Поголовье КРС в этом хозяйстве составляет 112 голов, из них маточное – 102 коровы. Действует цех по переработке молока с современным оборудованием.

- В Колпашевском районе все запланированные объекты возводятся в установленные сроки. Считаю, что предприниматели района понимают всю их важность и примут участие в строительстве, – в частности, отметила и.о. начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Евгения Булкина, подводя итоги рабочей поездки в район.