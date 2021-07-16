Примерно в 5 млрд рублей обойдется бюджету новая объездная дорога в Томске

Дорожное строительство для Томской области сейчас не слишком большая редкость. К примеру, власти сегодня сообщили о перспективах в отношении новой 15-километровой трассы в южной части областного центра. Фото пресс-службы администрации региона.

Как сообщил сегодня, 16 июля, глава регионального департамента дорожной деятельности Юрий Баев журналистам, объездная 15-километровая дорога, которая свяжет новые микрорайоны жилой застройки Южные Ворота-1 и будущий микрорайон Южные Ворота-2, а также выезд из поселка Зональная Станция, может появиться в Томске в перспективе. Проект находится на стадии проработки.

- Предполагается, что на первом этапе будут построены 5 км трассы, начиная с кольца на Коларовском тракте. Это, по предварительным подсчетам, может обойтись в 5 млрд рублей, - в частности, отметил Юрий Баев. – В части сметной стоимости, эксперты сейчас оценивают ее. Дорога 2-й технической категории, плюс 3 развязки в микрорайоны перспективной застройки. Уточнить стоимость строительства можно будет после экспертизы.

По расчетам властей, объездная дорога разгрузит участки улиц в южной части города, а также поможет ускорить потоки транспорта из Томска и пригорода. О том, когда проект будет готов, информации пока нет.