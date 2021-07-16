В Томске и области утром 19 июля не будет радио- и телепередач

19 июля с 8 до 11 часов утра в Томской области будет отсутствовать эфирное телерадиовещание. Это связано с проведением профилактики на каналах. Фото с сайта ВГТРК "Россия-1".

- 19 июля с 8 до 11 часов местного времени может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание в Томске, Стрежевом, Колпашеве, Асине, с. Белый Яр Верхнекетского района и с. Павлово Каргасокского района. Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках будет проводиться с 2 до 11 часов, отключения согласованы с вещателями, – сообщили сегодня, 16 июля, в пресс-службе областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

Специалисты центра уточнили, что в понедельник будут проведены плановые профилактические работы, поэтому в регионе может отсутствовать эфирное телерадиовещание.

Кроме того, с 2.00 до 2.10 ночи пройдет плановая проверка системы оповещения. На экранах телевизоров вместо сигналов общероссийских общедоступных телерадиоканалов в это время высветится тестовый ролик «Проверка системы оповещения».