Томск, 15 июля: энергетики чинили сети, мэрия вывозила сломанные березы

Сломанную в Томске старую березу подрядчик горадминистрации распилил и вывез. Так же, как убрал упавшие в результате поднявшегося ветра ветви. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

После того, как вчера, 15 июля над городом со скоростью 18 м/с пронесся ветер, оперативно-дежурная служба 005 получила сообщения о двух упавших и трех надломленных деревьях, упавших ветках, аварийном отключении электроэнергии, приостановке движения электротранспорта и падении оконного стекла. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

- Информация о происшествиях была передана ответственным службам для устранения последствий непогоды. Сотрудники подразделений мэрии проконтролировали ход работ, - отмечают специалисты. – Например, подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства распилил и вывез упавшую на пр. Кирова, 32 березу. Специалисты «Горсетей» восстановили работу контактной сети. Сегодня на пр. Фрунзе, 98 уберут упавший на тротуар тополь.

Кроме того, добавили в мэрии, ТРК устранила повреждение воздушной линии в пос. Кузовлево, где была возобновлена подача электроэнергии. Эти же работы компания провела в пос. Апрель по ул. Еланской и в проезде Ягодном. «Горсети» вчера отремонтировали «воздушку» на ул. Нарановича и Ковалева.