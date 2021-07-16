Чтобы закрыть проблему детсадов в Томске, требуется не менее 18 новых учреждений

Сейчас в Томске строится 8 новых зданий детских садов. Чтобы обеспечить местами всех детей, требуется изыскать возможности для возведения еще 10. Фото: сайт мэрии.

Чиновники мэрии на совещании у исполняющего обязанности градоначальника Михаила Ратнера обсудили наличие в Томске земельных участков, где в обозримом будущем могут быть возведены новые детсады. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По имеющейся информации, сегодня в Томске работают 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения в 119 зданиях. Всего дошкольным образованием охвачено более 30 тысяч воспитанников. Как ранее сообщал портал «КП-Томск», в областном центре по проекту «Демография» идет строительство 8 дошкольных образовательных учреждений, ввод которых даст городу еще 1400 мест для ребятишек, в том числе 390 – для малышей ясельного возраста. Однако проблему это не закроет.

По словам Максима Савенкова, и. о. начальника городского департамента образования, в ближайшие несколько лет понадобится еще около 1,5 тыс. мест (или 10 детсадов) – их нехватка особенно чувствуется в микрорайонах, где происходит массовая жилищная застройка.

Исполняющий обязанности департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков представил на рассмотрение коллегам несколько перспективных стройплощадок. Так, в Солнечной Долине на ул. А. Крячкова есть возможность возвести 3 детсадовских корпуса. Выделен участок в районе Соснового Бора. В центре Томска можно было бы возвести дошкольные образовательные учреждения на ул. Гоголя, Пушкина, а в более отдаленной перспективе – в пер. Светлом, на Большой Подгорной, ул. Елизаровых.

Здесь нужно оговориться: конкретных решений по строительству зданий детских садов в Томске пока нет. Горадминистрации необходимо определить источники финансирования, утрясти вопросы по инженерной и транспортной инфраструктуре. «Мы должны иметь задел: наличие земельных участков позволит в дальнейшем значительно сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию социально важных объектов», - в частности отметил Сергей Чиков.