Госпитализирован с ожогами: в Копылово Томского района в пожаре травмирован 80-летний житель

В Копылово вчера на дачном участке сгорела баня и сарай. В пожаре пострадал мужчина 1941 года рождения. С ожогами он доставлен в ОКБ. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

Вчера в 15.54 сообщение о возгорании в Копылово принял оперативный дежурный ГУ МЧС России по Томской области. Когда в 16.03 первое подразделение спасателей прибыло на место ЧП, они обнаружили, что в 25 м от дачного дома горит деревянная баня с предбанником и сараем. Об этом сегодня, 16 июля, сообщила пресс-служба управления.

- Пожар был ликвидирован в 16.46. Сгорела обрешетка крыши бани, внутри обгорели стены. Сгорели предбанник и строение. Площадь, пройденная огнем, составила 25 кв. м, - уточнили в ведомстве.

Самое печальное, что в Копылово не обошлось без жертв. По информации управления МЧС, хозяин дачи 1941 года рождения получил термический ожог верхних конечностей, спины, головы, верхних дыхательных путей. Он был госпитализирован в ОКБ.