Победы, «Томь»: 17 июля наш клуб сразится с командой «Балтика»

Наша футбольная команда завтра вечером выйдет на домашнее поле и сыграет с "Балтикой". Сейчас "Томь" находится на 15 позиции турнирной таблицы ОЛИМП - ФНЛ. Фото: Павел Бедняков.

В субботу, 17 июля, в 18 часов на стадионе «Труд» команда "Томь" проведет домашний матч в рамках Второго тура ОЛИМП - ФНЛ с клубом "Балтика".

Как сообщила пресс-служба ФК «Томь», в первом матче нового сезона наши футболисты проиграли «Металлургу» - счет был 2:3. В настоящий момент мы занимаем 15 строчку турнирной таблицы.

По данным, озвученным в клубе, в состав судейской бригады матча «Томь» - «Балтика» вошли Кирилл Силантьев (главный арбитр), Александр Чекалин (Воронеж), Павел Новиков (Санкт-Петербург), Дмитрий Попов (Москва), Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Сейчас «Томь» не нуждается в «разборе полетов» и прогнозах на предстоящую игру. Пожелаем спортсменам удачи и отличных результатов в завтрашнем матче.