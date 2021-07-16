Погода в Томске и области 16 июля 2021: дождь, порывистый ветер, похолодание

Сейчас +14, прохладно, небо затягивают тучи. В Томске днем пройдет дождь - об этом сообщили в гидрометцентре. Завтра и послезавтра днем также будут осадки. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в пятницу, 16 июля, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Согласно прогнозу синоптиков, пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура +20, +22°С.

На территории региона также сохранится облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер южный 4-9 м/с, порывы 15-19 м/с. Температура +18, +23, местами +12, +17°С.

Как сообщили в гидрометеоцентре, в предстоящие выходные на территории Томска и области пройдут дожди, воздух будет прогреваться днем до +23, ночная температура не превысит +12 градусов. Корректируйте свои планы в соответствии с этой информацией, одевайтесь по погоде и будьте здоровы.