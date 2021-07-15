В следующем году специалисты начнут работы по благоустройству двух взвозов в Томске

Дошла очередь до благоустройства территории двух взвозов в центре Томска. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, в следующем году администрация областного центра планирует благоустроить деревянную лестницу с металлическими конструкциями, соединяющую Кузнечный и Октябрьский взвозы, а также подходы к ней. Отмечается, что работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сайт администрации города информирует о том, что сегодня и.о. мэра Томска Михаил Ратнер встретился с проектировщиками, обсудил с ними проектные решения и перспективы комплексного благоустройства этой части Октябрьского района. Весной 2021 года проект благоустройства Кузнечного взвоза участвовал в рейтинговом голосовании, его поддержали почти 1 400 томичей.

Сообщается, что в настоящее время разработанный ТГАСУ проект уже получил положительное заключение экспертизы. Эксперты отмечают, что стоимость работ составит 3,1 млн рублей.