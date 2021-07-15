Завтра в Томске на Иркутском тракте начинает свою работу еще один пункт вакцинации

Желающие поставить прививку в выходные в Томске сделают это без проблем! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в Томске 16 июля откроется новый пункт вакцинации в здании Октябрьского рынка, что расположен по Иркутскому тракту, 61, строение 6. Этот прививочный пункт добавится к ранее уже работающим в городе.

Как информирует интернет-портал администрации региона, в течение двух недель (до 30 июля) все желающие в порядке живой очереди смогут поставить здесь первый компонент прививки. Пункт вакцинации работает с 9 до 16 часов. Второй компонент здесь поставят спустя три недели, с 6 августа.

Специалисты напоминают, что в Томске продолжают свою работу несколько пунктов вакцинации: у ТРЦ «Изумрудный город», в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на Карла Маркса с 10 до 15 часов, на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116), в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д, ул. Пушкина 63/5).

Портал администрации области отмечает, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе желающие поставить прививку должны иметь паспорт, полис и СНИЛС.