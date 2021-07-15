Весенний призыв-2021: из Томской области в армию отправились свыше 600 новобранцев

В армию сегодня отбирают самых здоровых, спортивных и образованных юношей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, сегодня, 15 июля, в регионе официально завершилась стартовавшая 1 апреля весенняя призывная кампания. Область выполнила установленную норму призыва, направив за этот период в армию более 600 человек.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, большинство новобранцев региона будут проходить срочную службу в сухопутных войсках (66 %) и ракетных войсках стратегического назначения (11 %). Остальные юноши отправятся в части Нацгвардии, ВДВ и МЧС.

По словам руководители, почти все молодые жители региона будут служить в Сибири и на Урале. В столице России станут проходить службу 80 жителей Томской области, еще 10 - в Краснодаре. Кроме того, 5 призывников после выпуска из университетов пополнили личный состав трех научных рот.