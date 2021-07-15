Томич получил реальный срок за кражу бытовой техники из магазина

В Томске регулярно ловят местных жителей, сделавших кражи из магазинов своим ремеслом Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, мировой судья № 1 судебного участка Ленинского судебного района г. Томска признал жителя областного центра виновным в совершении двух краж.

Как установлено следствием и судом, в октябре прошлого года в целях последующей перепродажи мужчина дважды похитил с торговых полок супермаркета бытовой электроники товары. Общая сумма украденного составила 80 тысяч рублей. В судебном заседания подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.