Житель Томской области быстро отыскал деньги и погасил кредит, чтобы спасти свою иномарку

Судебные приставы с полицейскими наладили систему работы, чтобы заставить должников отдавать положенные деньги Фото: Алексей ФОКИН

Как проинформировала пресс-служба УФССП России по Томской области, житель Шегарского района региона задолжал трем банкам около 1 млн рублей. Ситуация довольно типичная для многих граждан страны. Впрочем, легко догадаться, что было потом. Следуя букве закона, судебные приставы обратили взыскание на заработную плату и другие доходы должника. Таким образом им удалось частично погасить кредиты. Однако до полной оплаты требовались еще 800 тысяч рублей.

Как сообщил сайт федеральной службы, в числе мер, предпринятых сотрудником отделения судебных приставов по Шегарскому району с целью взыскания долга, стал запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с автомобилем Toyota Vitz 2003 года выпуска. После принятия этих мер мужчина не мог продать или передать имущество до погашения задолженности по всем исполнительным производствам.

Как отмечает пресс-служба ведомства, ситуация разрешилась сразу после того, как приставы приехали к дому должника и начали накладывать на иномарку арест. Понимая, что может лишиться машины, владелец выразил намерение незамедлительно погасить долг. Через час он внес недостающую сумму, включая исполнительский сбор.