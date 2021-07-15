В Томской области полицейские нашли мужчину, который занимался незаконной рубкой деревьев

Очередного "черного лесоруба" нашли полицейские в Томской области. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД России по Бакчарскому району Томской области поступило сообщение по факту незаконной рубки деревьев.

Как отмечает сайт правоохранительного ведомства, сотрудниками полиции был установлен ранее не судимый житель деревни Вавиловка Бакчарского района 1992 года рождения. По предварительным данным, находясь на территории Бакчарского участкового лесничества, урочище «Бакчарское сельское», мужчина совершил незаконную порубку деревьев породы береза и ель. Общий объем заготовленной древесины составил около 20 кубических метров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду государства, составила около 150 тысяч рублей.

Как сообщает управление полиции, следственным отделом ОМВД России по Бакчарскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.