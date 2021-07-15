Коронавирус в Томске: +98 новых случаев заражения

Количество новых заболевших коронавирусом за сутки в Томской области находится на высоком уровне, приближаясь к сотне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 15 июля 2021 года, в Томской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 35 307 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 14 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 984 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,2. В коечном фонде свободно 30,3% мест. Охват тестированием томичей составляет 202,7.

За последние сутки в стране выявлено 25 293 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 791 пациент скончался, 21 493 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 882 295 человек, 146 069 скончались, 5 278 976 выздоровели.