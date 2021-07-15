Михайловская роща в Томске: работы по благоустройству будут завершены в конце июля

Одно из любимых мест отдыха горожан преобразится и станет краше. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает сайт администрации Томска, сегодня и.о. мэра областного центра Михаил Ратнер провел выездное рабочее совещание. Его участники – сотрудники подразделений администрации, ТГАСУ и УФСИН, обсудили ход благоустройства Михайловской рощи. Напомним, что работы здесь проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам вице-мэра Вячеслава Черноуса, сегодня подрядчики реализуют здесь V-VII очереди благоустройства. Руководитель сообщил, что в этом году, следуя проекту, бригады УФСИН продолжают развивать дорожно-тропиночную сеть, монтируют системы освещения. Кроме того, специалисты обустраивают площадку для выгула собак. В настоящее время работы выполнены на 90%. Подрядчик обещает сдать объект до конца июля. Из-за заболоченности местности сроки пришлось сдвинуть примерно на месяц. На территорию рощи пришлось завезти порядка ста КамАЗов инертного материала, чтобы утрамбовать основание пешеходных дорожек.

Как отмечает пресс-служба мэрии, в целом, протяженность дорожек в роще увеличена на 9 км. Фактически новые тропинки почти полностью повторяют те, по которым гуляли томичи десятилетия назад.