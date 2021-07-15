Попробуем уехать: в Томске троллейбусы с вечера пятницы будут следовать по скорректированным маршрутам

Томичи, если хотите передвигаться по городу на троллейбусах в выходные беспрепятственно, помните, что маршруты некоторых номеров скорректированы. Фото пресс-службы горадминистрации.

Как уже сообщалось «КП-Томск», на ул. Красноармейской и пр. Фрунзе с пятницы по воскресенье бригады АО «ТомскРТС» будут ремонтировать тепломагистрали. В этой связи городское трамвайно-троллейбусное управление скорректировало схемы движения троллейбусов, сообщила в четверг, 15 июля, пресс-служба мэрии.

Троллейбусы маршрутов №№ 1, 7 и 5 будут курсировать по обычным маршрутам. А вот «тройки», «шестерки» и «двойки» изменят их. С 21 часа 16 июля до 24 часов 18 июля троллейбусы маршрута № 2 поедут по маршруту «Лагерный сад – мкр. Черемошники», маршрута № 6 начнут движение от мкр. Радужный и далее выедут на пл. Ленина – пр. Кирова – Томск-I. Троллейбусы третьего маршрута с 20 часов 16 июля до 14 часов 18 июля будут осуществлять перевозки пассажиров от ОКБ - пл. Ленина – пр. Кирова до вокзала Томск-I. Наконец, с 14 часов воскресенья троллейбусы № 3 будут работать по обычной схеме.

- Томичам нужно выбирать маршруты своего движения по городу заранее, - добавили в городском ТТУ.