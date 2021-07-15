Томским любителям заграницы: с 24 июля Россия возобновит авиасообщение с рядом иностранных государств

С 24 июля томичи, как и все россияне, смогут вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов в Париж и в Ниццу. Красота! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столичных СМИ прошла информация о возобновлении Россией регулярного авиасообщения с Францией и Чехией с 24 июля. Об этом журналистам сообщили в столичном оперштабе со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Самолеты будут совершать рейсы из Москвы в Париж и Ниццу 4 раза в неделю, из Санкт-Петербурга в те же города – по 2 раза в неделю на обоих маршрутах. Из Москвы в Прагу рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю

Также с 24 июля станет выполняться больше регулярных рейсов еще в ряд стран. В их числе Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Ливан, Хорватия, Эфиопия. А еще принято решение открыть аэропорты Архангельска, Новокузнецка и Орска для полетов в иностранные государства с учетом санитарных требований.