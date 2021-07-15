Возвращение к истокам: пост главврача томского роддома №4 заняла Елена Агаркова

Новым главным врачом одного из ведущих учреждений родовспоможения Томска стала Елена Агаркова. Фото пресс-службы облздрава.

Глава региона назначил новым главврачом роддома №4 Елену Юрьевну Агаркову, сообщила 15 июля пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, за последние несколько месяцев данное лечебное учреждение поменяло второго главврача: ранее руководящий пост здесь занимал Александр Холопов.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, Елене Агарковой «предстоит… в ближайшие месяцы справиться с нагрузкой, связанной с размещением в роддоме респираторного госпиталя». Ковидарий на базе медучреждения вновь открылся на уходящей неделе.

Как сообщили в облздраве, Елена Агаркова окончила СибГМУ в 1998 году по специальности «лечебное дело», прошла клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Трудовую деятельность начала в роддоме №4 в должности врача-гинеколога, затем работала заведующей гинекологическим отделением и заместителем главного врача по поликлинической работе этого учреждения. В 2013 году стала заместителем главного врача клинико-экспертной работе роддома №1, возглавила его 3 года спустя. В 2019 году роддому №1 присвоено международное звание детского фонда ООН «Больница, доброжелательная к ребенку» за поддержку и пропаганду грудного вскармливания в регионе.