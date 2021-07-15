И вновь о COVID-19: предприятия Томской области могут получить статус территории здоровья

Если коллектив столовой в полном составе вакцинировался от коронавируса, ее руководитель вполне может подать сведения на получение сертификата "Территория здоровья". Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации, озвученной пресс-службой обладминистрации в четверг, 15 июля, организации Томской области всех форм собственности, где не менее 60% работников прошли вакцинацию против COVID-19, получат сертификат «Территория здоровья».

- Для подтверждения выполнения требований и получения сертификата «Территория здоровья» необходимо подать заявку в департамент труда и занятости населения Томской области: (3822) 469-941, mev@rabota.tomsk.ru, - уточнили в Белом Доме.

По словам Екатерины Мацедон, консультанта одного из комитетов департамента, сертификат свидетельствует о массовом вакцинировании от COVID-19 трудового коллектива и выдается на основании решения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.