К сведению томичей: Роструд разрешил увольнять за отказ от вакцинации даже тех, кто работает на дистанте

Работники отдельных сфер жизнеобеспечения, которые связаны с массовым общением с людьми, обязаны вакцинироваться от коронавируса. В противном случае, даже если они переведены на дистанционную работу, их может ожидать увольнение. Таков вердикт Роструда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают сегодня, 15 июля, «Известия», Роструд во вторник направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, разъясняющее порядок отстранения сотрудников ряда сфер от работы без сохранения зарплаты, если люди отказались вакцинироваться от COVID-19, не имея к тому противопоказаний.

«В письме сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты», - уточняют журналисты издания.

По закону работодатель должен получить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. И вернуться обратно уволенный сможет после устранения причины отстранения от работы, или после завершения пандемии.

«Также в письме Роструда говорится, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе в 76 статье, и что основанием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты», - добавляют «Известия».