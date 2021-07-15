Томский политех готов к приему туристов из других российских городов

НИ ТПУ, единственный из томских вузов, пожелал принять участие в федеральном проекте по развитию в России студенческого туризма. Фото Валерия Доронина.

Сегодня, 15 июля, в нашей стране заработала федеральная программа по развитию студенческого туризма. Как сообщает пресс-служба НИ ТПУ, наш политех вошел в число 15 пилотных участников программы.

Напомним, о возможности развития студенческого туризма говорил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Инициативу главы государства поддержало Министерство науки и высшего образования РФ, разработав соответствующую программу. Пилотными были выбраны университеты в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе, Иркутске.

По словам и.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева, вуз откликнулся на инициативу и подал заявку на участие в программе, предложив для размещения свой санаторий-профилакторий на улице Усова. «Эта программа — хороший повод для молодых людей посмотреть разные города нашей страны. А сама возможность пожить именно в кампусе университета поможет узнать университетский Томск гораздо глубже, прочувствовать его атмосферу», - отметил он.

В НИ ТПУ уточнили, что студенты из других российских городов, которые захотят посетить Томск, смогут остановиться в санатории-профилактории вуза до 25 августа. Университет подготовил для гостей культурно-туристическую программу с экскурсиями по Томску, Европейскому кварталу ТПУ и современным лабораториям. Руководство политеха приняло решение, что заселение в профилакторий будет возможно при наличии прививочного сертификата или с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до приезда в Томск.