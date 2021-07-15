Руками студентов из ССО в Томске благоустраиваются мемориалы, улицы, парковые зоны

Эти ребята - бойцы городского студотряда. Их руками в Томске выполняются работы по благоустройству - например, уборка мусора на тех территориях, где дворнику будет чем заниматься круглосуточно. Фото пресс-службы мэрии Томска.

Трудовое лето-2021 началось для бойцов городского студотряда 1 июля. Их обеспечили спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, рабочим инвентарем и ежедневным горячим обедом, а также проездными билетами на горэлектротранспорт. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

- Сводный городской студенческий отряд в составе 175 человек начал работу с 1 июля. Студенты занимаются благоустройством мемориальных кладбищ, работают на общественных пространствах и строительных объектах. Также студотряд Томского педагогического университета ведет ставший традиционным проект «Городское лето», обеспечивая досуг детям на 19 площадках, - добавили в горадминистрации.

Ребята трудятся на совесть. С начала этой недели в Ленинском районе силами студентов были восстановлены газоны в пер. Ванцетти, 2, скошена трава на ул. Блок-Пост, 1. В Октябрьском районе городской ССО благоустраивает пешеходные зоны на ул. Парковой в районе бывшей спичфабрики.

- Кроме того, студотрядовцы помогают ТОС «Мокрушинский» в благоустройстве территорий. Например, в ближайшие дни они будут работать на прополке клумб на ул. Усова, - добавили в мэрии.