В Томске вновь актуализированы «красные зоны» для анкет жителей с коронавирусной инфекцией

Если анкета жителя региона попала в "красную" зону, значит, его необходимо спасать от коронавируса как можно скорей. Коварная болезнь не терпит промедления. Фото: Ксения Высотина

Анкета для пациентов с вероятной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией размещена на специальном сайте, сообщает 15 июля пресс-служба обладминистрации.

По словам Елены Тарануха, руководителя центра удаленного мониторинга, анкета - возможность для жителей региона выйти на связь с врачом в условиях сложной эпидемической обстановки.

Что нужно указать онлайн? Контактные данные, информацию о самочувствии, а также, если есть возможность, прикрепить результаты анализов. И, конечно, не забыть задать свой вопрос медикам.

Сервис выставляет баллы за каждый пункт ответа. Анкета попадает в «зеленую», «желтую» или «красную» зоны в зависимости от их количества. При этом «зеленая» говорит о стабильном состоянии обратившегося, «желтая» и «красная» сигнализируют, что ему нужна медпомощь.

- Сотрудники центра самостоятельно консультируют обратившегося в зависимости от его состояния, а также вызывают врача из поликлиники для осмотра и корректировки лечения, либо скорую помощь для госпитализации, - добавили в облздраве.

По словам специалистов, с декабря 2020 года на сайт поступило 1 210 анкет. Большинство обратившихся оказались в «зеленой зоне» (1 104 человека), их консультировали операторы центра. В 105 случаях жителям вызывали врача на дом, а вызов скорой понадобился одному томичу.

Медики уточнили: кроме подачи анкеты, на информационном ресурсе можно записаться на вакцинацию от COVID-19 и оставить заявку на реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.