Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе Томск-Каргала-Колпашево

Иномаркой, которая насмерть сбила человека вчерашней ночью, управлял 18-летний водитель без прав. "Транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке", - уточняют в ГИБДД. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Томской области, вчера около 23.20 в районе 10 километра трассы Томск – Каргала – Колпашево Toyota Cresta под управлением 18-летнего совершила наезд на пешехода.

- По предварительной информации, неустановленный мужчина-пешеход (на вид 35-40 лет) двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. Световозвращающие элементы на одежде человека отсутствовали. В результате наезда пострадавший скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве. - Молодой человек, управлявший иномаркой, водительского удостоверения в Госавтоинспекции не получал. Транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

В управлении добавили, что ГИБДД требуется помощь очевидцев ДТП. Если таковые есть, их просят обращаться в Томске на Иркутский тракт, 79, кабинет № 404, или по телефону: 8(3822) 794-715.

- Указанная сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП, - подчеркнули в пресс-службе управления.