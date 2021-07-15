Откуда дует ветер: жители Черемошников в Томске разобрали новые уличные туалеты на дрова

Вот так или примерно так выглядят "финские домики" на Черемошниках, где удобства располагаются на улице вот уже более полувека. А центральную канализацию в этом районе пока так и не построили. Фото: сайт "Жесть Томска".

Проект «Роза ветров» в Томске продолжается. За минувшую неделю в центр управления регионом (ЦУР) поступило 10 жалоб. Их основная часть пришлась на поздний вечер 12 июля: северо-восточный ветер принес неприятный запах в мкр. Зеленые горки, на ул. С. Разина и на пр. Фрунзе – Комсомольский, сообщили вчера в ЦУРе.

- С несколькими выявленными локальными источниками неприятного запаха работают районные администрации и ответственные ведомства. Часть из них «устроена» силами самих горожан, - уточнили в центре.

Не верите? Вот пример: администрация Ленинского района засыпала свалку в пер. Днепровском. Мусор и отходы жизнедеятельности сюда сливали жители соседних домов по ул. Крымской, 130 и ул. Каховской, 135, которые включены в муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья.

Почему все нечистоты утилизируются на улице? Ответ прост: в районе напрочь отсутствует центральная канализация. Часть жителей сами оборудовали у себя дома септики, для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные "удобства". Однако долго дощатые сооружения в хозяйстве не продержались.

- На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость ее составляет около 50 тыс. рублей. Но собственники жилья решили, что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Чтобы устранить проблему, мы снова будем обращаться в мэрию с просьбой выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно, - в частности, сообщил Георгий Кевролев, главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района специалистам ЦУРа.

Так что, запашок, очевидно, в ближайшее время не выветрится. И сделать здесь, увы, ничего пока не удастся.