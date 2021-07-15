Пожар стал причиной гибели 32-летнего жителя Томской области

Гибель 32-летнего колпашевца произошла вчера днем: его тело пожарные обнаружили на диване в трехкомнатной квартире деревянной двухэтажки. Фото ГУ МЧС по Томской области.

Вчера в половине пятого вечера в пожарно-спасательную службу ГУ МЧС по Томской области поступило сообщение о возгорании в Колпашево – горел двухэтажный 12-квартирный деревянный дом на ул. Кирпичной.

- На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна второго этажа. Пожарные по лестничному маршу эвакуировали из подъезда 7 человек, - сообщает пресс-служба управления. - На 2 этаже в трехкомнатной квартире в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены. В комнате обнаружено тело мужчины 1989 года рождения. Площадь пожара составила 8 кв. метров.

В ведомстве уточнили, что тушили возгорание 9 человек. Причина пожара сейчас устанавливается.