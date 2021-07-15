Погода в Томске и области 15 июля 2021: тепло и гроза при ветре до 17-23 м/с

Сейчас за окном +18, пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Берегите себя, по возможности оставайтесь дома. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 17 м/с. Температура +23, +25°С.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами усиление до 15-17 м/с, при грозах порывы до 18-23 м/с. Температура днем +21, +26, по северо-западу от +13 до +18°С.

Синоптики также озвучили прогноз на предстоящие пятницу и субботу. По области в продолжение этих дней дожди не прекратятся, воздух прогреется днем до +21. В Томске в пятницу днем осадков не случится, столбик термометра поднимется до отметки +21. Зато в субботу дождь снова возьмет свое, днем похолодает до +19.