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Происшествия14 июля 2021 15:22

На севере Томской области местный житель получил срок за оскорбление полицейского

Мужчина публично разорвал повестку о явке в полицию
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Оскорбление полиции словом и делом дорого обойдется обидчику

Оскорбление полиции словом и делом дорого обойдется обидчику

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, мировой судья судебного участка Парабельского судебного района региона признал жителя райцентра виновным в оскорблении представителя власти.

Сайт правоохранительного ведомства рассказывает о том, что в марте текущего года сотрудник полиции явился к ранее судимому местному жителю для вручения повестки о явке в отдел полиции. На действия «солдата правопорядка» подсудимый отреагировал грубой нецензурной бранью. Он в присутствии других граждан повестку разорвал и выкинул.

Отмечается, что мужчина свою вину в инкриминируемом деянии не признал. Мировой судья приговорил виновного к 1 году 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.