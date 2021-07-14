На севере Томской области местный житель получил срок за оскорбление полицейского

Оскорбление полиции словом и делом дорого обойдется обидчику Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, мировой судья судебного участка Парабельского судебного района региона признал жителя райцентра виновным в оскорблении представителя власти.

Сайт правоохранительного ведомства рассказывает о том, что в марте текущего года сотрудник полиции явился к ранее судимому местному жителю для вручения повестки о явке в отдел полиции. На действия «солдата правопорядка» подсудимый отреагировал грубой нецензурной бранью. Он в присутствии других граждан повестку разорвал и выкинул.

Отмечается, что мужчина свою вину в инкриминируемом деянии не признал. Мировой судья приговорил виновного к 1 году 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.