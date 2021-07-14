За сутки мошенники выманили у 7 жителей Томской области более 3 миллионов рублей

Жулики становятся все более изощренными в способах обмана своих жертв Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, за прошедшие сутки в органы полиции на территории региона поступили обращения от 7 жителей области по фактам хищений денежных средств путем обмана. Как отмечают специалисты, общая сумма материального ущерба составила более 3 000 000 рублей.

Полицейские предупреждают о том, что наиболее распространенными способами хищения денежных средств являются звонки от лжесотрудников банков и лжесотрудников правоохранительных органов. Например, недавно в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска обратилась жительница регионального центра 1954 года рождения. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник по телефону представился «сотрудником» Центрального банка России и убедил женщину перевести на неизвестные ей счета денежные средства в общей сумме более 1 000 000 рублей! По данному факту следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.