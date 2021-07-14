Томские ученые следят за полетами птиц с помощью передатчиков и космической станции

Помеченные кукушки сообщают данные о своих миграциях ученым. Фото: сайт ТГУ

Как сообщает сайт Томского госуниверситета, биологи вуза вошли в крупный международный проект ICARUS. Он инициирован Россией и Германией и нацелен на мониторинг миграции животных на планете.

По сообщению пресс-службы университета, объектами исследования биологов ТГУ в текущем году в рамках проекта стали два вида кукушек – обыкновенная и глухая. Передатчики весят всего пять граммов, они не занимают много места. Кукушка практически не замечает дополнительного груза.

Как отмечает сайт вуза, сейчас данные о местоположении помеченных орнитологами пятнадцати птиц датчики записывают в свою память. А когда кукушки пересекут 55-ю параллель, информация сможет поступить на антенну, установленную на российском модуле МКС. Затем данные будут переданы на станцию и станут доступны для исследователей на земле.